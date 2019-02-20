تجديد الترشيح لانتخابات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

جدد المكتب التنفيذي لجمعية الإعلام الرياضي، التابعة للهيئة العامة لرعاية الرياضة اجتماعه الأول للعام 2019 أول من أمس، برئاسة عبدالله إبراهيم، وحضور محمد الجوكر الأمين العام وخالد المهيري وضياء الدين علي وعمران محمد، ضرورة الترشح لانتخابات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، التي ستعقد في الأردن من 27 إلى 29 أبريل المقبل، للحفاظ على المنصب العربي، حيث نعتبر من المؤسسين للاتحاد العربي في بداية تشكيلة أواخر السبعينات، وأشادت الجمعية بتعاون الهيئات الرياضية بالدولة في تفعيل دورها مع الجمعية، من بينها استضافة الهيئة الاجتماع الأول الذي عقد على هامش منتدى الإمارات للمنشآت والابتكار والذكاء الصناعي وتقديم المساندة في تطلعاتها المستقبلية، جاء ذلك بعد ترحيب الأمانة العامة للهيئة باستضافة اللقاء الأول للمكتب التنفيذي، بالإضافة إلى استعراض مخاطبة الجمعية للجهات الإعلامية غير الحاصلة على حقوق بث دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، والتي تود تغطية فعاليات الدورة بضرورة البدء في إجراءات التسجيل في الفئة (ENR)، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية الدولية، مع مراعاة إن آخر موعد لتسجيل وسائل الإعلام لغير الحاصلين على حقوق البث يوم الجمعة 15 مارس المقبل، وأثنت الجمعية على جهود الزميل الإعلامي الكبير علي حميد والذي تقدم باستقالته من الجمعية لظروف خاصة، وقد وافق الجميع على ترشيحه لتكريمه بعيد الإعلاميين الرياضيين العرب الحادي عشر، الذي سيقام على هامش انتخابات الجمعية العمومية بالأردن.