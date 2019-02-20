64 لاعباً يدشنون دولية دبي للسنوكر

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

تنطلق اليوم في الساعة السادسة والنصف مساء النسخة الأولى لبطولة دبي الدولية للسنوكر التي تقام تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر في نادي الاتحاد بالقوز، وتستمر حتى 3 مارس المقبل بمشاركة 64 لاعباً يمثلون 12 دولة، وعلى رأسها الإمارات التي تشارك بنخبة لاعبي السنوكر في المنتخب الوطني بقيادة محمد شهاب ومحمد الجوكر وخالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي، وقامت اللجنة المنظمة للبطولة التي تضم محمد عبدالله رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد وخالد الخيلي مدير البطولة بوضع لائحة النسخة الأولى، وتم بموجبها تقسيم اللاعبين المشاركين على 16 مجموعة بواقع 4 في كل مجموعة، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ32 الذي يقام بنظام خروج الخاسر وهو النظام نفسه حتى المباراة النهائية، ويتحدد الترتيب في المجموعات بعدد مرات الفوز وفرق الأشواط والمواجهات المباشرة، وفي حالة تساوي 3 لاعبين في المجموعة في جميع ما ذكر يتم الحسم بالقرعة، ويتم إعادة تصنيف اللاعبين من 1 إلى 32 بعد مرحلة المجموعات، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز نقدية وعينية للفائزين.

وقدم محمد عبدالله رئيس لجنة المسابقات الشكر إلى الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، لرعايته البطولة التي تعد أحد الاستحقاقات المحلية الجديدة بوجه دولي بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين في بلادهم بما فيهم لاعبو منتخبنا الوطني، وقال إن النسخة الأولى ستكون انطلاقة قوية لاستمرار البطولة سنوياً في دبي.