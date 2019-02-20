انطلاقة مثيرة لبطولة «أم الإمارات» للرماية في قبرص

المصدر: قبرص - البيان الرياضي

شهد اليوم الافتتاحي من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، منافسات ساخنة على صعيد الفردي والفرق بين 60 رامية بينهن بطلات العالم في رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ورماية الأطباق من الأبراج «الأسكيت»، والتي تقام حالياً على ميادين لارنكا القبرصية وتستمر يومين، وأعرب السفير سلطان أحمد غانم السويدي سفير الدولة لدى قبرص عن سعادته البالغة بإقامة هذه البطولة في قبرص، موجهاً الشكر والعرفان إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على رعايتها الكريمة ودعمها للبطولة التي حققت نجاحات كبيرة فنياً وتنظيمياً، لافتاً إلى أن المشاركة الواسعة بل والقياسية لبطلات العالم في الجولة الحالية تؤكد أهمية البطولة بالنسبة لجميع الراميات من مختلف الجنسيات، مؤكداً حرص سفارتنا في قبرص على إنجاح البطولة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، وتصدر مسابقة رماية «التراب» عقب الجولة الثانية منتخب فنلندا برصيد 134 طبقاً، وفي فردي «التراب» تصدرت الرامية البطولة الفنلندية بيتينا برصيد 48 طبقاً.

وأما مسابقة «الأسكيت» تصدرها منتخب روسيا 3 برصيد 140 طبقاً، وتصدرت الفردي الرامية السلوفاكية دنكا، بعد أن حققت العلامة الكاملة 50 من أصل 50 طبقاً، ويذكر أن الشابات المشاركات في المسابقتين «تراب وأسكيت» سوف يتوّجن عقب الجولة الثالثة، فيما تستكمل الراميات الكبار المسابقتين برماية جولتين إضافيتين بإجمالي 50 طبقاً لتتأهل أفضل 6 إلى النهائيات، التي سيتحدد على ضوئها أصحاب الميداليات الثلاث.