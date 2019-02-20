جودو كلباء يخوض منافسات «عربية المغرب» اليوم

المصدر: Ⅶ كلباء - البيان الرياضي

يدشن فريق نادي اتحاد كلباء للجودو، اليوم، مشاركته في البطولة العربية للأندية، التي تحتضنها مدينة مراكش المغربية حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وكانت بعثة جودو كلباء قد غادرت البلاد صباح أمس عبر مطار دبي، في طريقها إلى المملكة المغربية، ويترأس البعثة عيسى بن هويدن عضو مجلس الإدارة، مشرف الألعاب الفردية بالنادي، وتضم إبراهيم البيرق سكرتير الألعاب الفردية ومدربي الجودو جعفر النخلي ومحمد حلمي، إلى جانب 11 لاعباً يمثلون منتخب الإمارات ونادي اتحاد كلباء، بما فيهم اللاعب أحمد فيصل النقبي الحائز على الميدالية الذهبية في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في هونغ كونغ، وجاء في المركز الثالث لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

وكان فريق الجودو قد استعد جيداً لهذه البطولة بالتمارين اليومية في النادي ومركز الناشئة بمدينة كلباء، وبالبطولات التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو، والتي كان آخرها بطولة الدوري الفردي التي أقيمت بصالة المزهر بدبي.