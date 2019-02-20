وعكة صحية تُبعد الدنماركية فوزنياكي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تسببت وعكة صحية في إبعاد الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة 14 على العالم، من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات البالغ مجموع جوائزها المالية 2.8 مليون دولار وتختتم منافساتها السبت المقبل.

وعبّرت اللاعبة الدنماركية عن حزنها للانسحاب من البطولة، وقالت: «استعدت بطريقة جيدة للمشاركة في النسخة 19، أحبّ دائماً اللعب على هذه الأرضية الصلبة في دبي؛ لأنها تتماشى مع طريقة لعبي، سآخذ قسطاً من الراحة وأحاول التعافي من الوعكة الصحية في الوقت الحالي».

وأضافت: «لا أريد التواجد لأجل المشاركة فقط، عندما ألعب أسعى للفوز في كل مباراة والتغلب على أي لاعبة والتقدم نحو اللقب، وبما أنني لا أشعر بذلك الآن ولست بحالة صحية جيدة اخترت الانسحاب».

تحسن

وأوضحت فوزنياكي أن مستواها يتحسّن ببطء، وأنها تسعى لاستعادة مستواها السابق، وأنها تحاول أن تكون ذكية لاتخاذ القرار المناسب في بعض المواقف، مشيرة إلى أن بداية العام لم تكن بالشكل الذي كانت تتطلع إليه، وقالت: «المهمّ بالنسبة إليّ أن أكون بصحة جيدة، وبذلك سأفعل كل شيء، التنس يأتي في المرتبة الثانية، إذا كنت بصحة جيدة، يمكنني اللعب بشكل جيد، إذا لم أكن بصحة جيدة فليس هناك ما يمكنني القيام به».

وأضافت: «في هذه المرحلة يجب أن أحاول البقاء بصحة جيدة، أحتاج فقط إلى محاولة القيام بكل شيء ممكن حتى أتمكن من العودة إلى حيث أريد أن أكون».

وكشفت فوزنياكي أنها شعرت ببعض الإرهاق بسبب طول الرحلة من أستراليا قبل أن تتحسن قليلاً، لكنها ما زالت تشعر بعدم استعادتها لحالتها الطبيعية، موضحة أنه عليها الحفاظ على الطاقة الإيجابية، وأنها ستحاول تجهيز نفسها للمشاركة في بطولتي إنديان ويلز وميامي الأمريكيتين.