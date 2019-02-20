منتخب بناء الأجسام يدشن استعداداته لبطولة العالم

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

كشف أحمد جوهر رئيس لجنة المنتخبات باتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية عن تدشين المرحلة الأولى من استعدادات المنتخبات الوطنية لبناء الأجسام للموسم الرياضي الحالي، وذلك تمهيداً للمشاركة في مختلف البطولات القارية والدولية، ويأتي في واجهتها خوض بطولة العالم التي تستضيفها الفجيرة في نوفمبر المقبل، وتضمنت المرحلة الأولى وضع الخطة الفنية واختيار أفضل اللاعبين القادرين على تمثيل بناء الأجسام الإماراتية وتقسيمهم على البطولات التي سيشاركون بها تمهيداً لاختيار الأفضل بعد كل مشاركة، وأوضح أن عدد اللاعبين بلغ 48 لاعباً، ومؤكدا أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد الخطة الفنية للموسم الحالي وذلك من خلال المشاركة في بطولات آسيا وبطولة العرب وبطولة العالم.