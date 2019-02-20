شباب الأهلي والوصل يقتربان من نصف نهائي السلة

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

اقترب فريقا شباب الأهلي والوصل من الدور نصف النهائي في مسابقة الدوري العام لكرة السلة، عقب فوزهما أول من أمس في ذهاب ربع النهائي، على حساب الظفرة والبطائح، ويحتاج الفريقان للفوز في جولة الإياب غداً لضمان التأهل، أو اللجوء لجولة فاصلة عند فوز منافسيهما، وجاء فوز شباب الأهلي على الظفرة بنتيجة 92-67، والوصل على البطائح 88-85، ونجح شباب الأهلي في الفوز بالفترات الأولى والثالثة والرابعة 22-13 و28-10 و28-19، فيما نال الظفرة الفترة الثانية 25-14، وفي صالة الوصل تقدم البطائح 21-16، قبل أن ينال الوصل الأفضلية بالفترات الثلاث الأخرى 19-17 و31-29 و22-18، وبدأت مواجهات ربع النهائي الأحد الماضي، بفوز الشارقة على بني ياس 115-67، والنصر على الجزيرة 92-82، وتتجدد المواجهتان بين الفرق الأربعة اليوم.