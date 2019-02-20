النصر يحتفل بإنجاز سيدات السلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقام مجلس إدارة نادي النصر احتفالاً خاصاً، أول من أمس، لفريق كرة السلة للسيدات، بمناسبة احتفاظه بلقب بطولة الدوري العام هذا الموسم حضره أحمد خوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي وعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة وإبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار وعبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية ومروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية وعبد الباسط علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية «المدير التنفيذي للنادي» وعضوا مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية قاسم النعيمي ومنصور الفلاسي ومحمد العور المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية، وأشاد مجلس إدارة النادي بالإنجازات التي ظلت تحققها ألعاب نادي النصر عموماً وفريق سيدات السلة على وجـه الخصوص.