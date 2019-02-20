كفيتوفا تصعد بصعوبة إلى الدور 16

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة 4 عالمياً وحاملة لقب 2013، تأهلاً صعباً للدور الـ 16 على حساب مواطنتها كاترينا سينياكوفا المصنفة 44 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، حيث خسرت في المجموعة الأولى بعد شوط كسر التعادل 7-6 قبل أن تعود كفيتوفا وتنتزع نتيجة المجموعتين الثانية والثالثة 6-4 و6-4.

ونفت كفيتوفا تعرّضها لصعوبات خلال المباراة بسبب عدم تكيّفها مع اللعب قبل الظهر باعتبار تعودها على اللعب ليلاً، وقالت: «ليست المشكلة في توقيت المباراة بل لفارق التوقيت بين دبي وتشيكيا، كما ألعب ليلاً ولا مشكلة لديّ في اللعب قبل الظهر». وأثنت كفيتوفا على الأداء الذي قدمته سينياكوفا وقالت إن إرسالاتها كانت قوية ومن الصعب كسرها، إضافة إلى أنها من بين أفضل اللاعبات الصاعدات في بلدها.