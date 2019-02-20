اتفاقية لـ«إن إم سي» مع لجنة الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقعت «إن إم سي» للرعاية الصحية، مذكرة تفاهم مع لجنة التنظيم المحلية لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، حيث ستقدم «إن إم سي» بموجب المذكرة الدعم للدورة التي تقام في الفترة من 14 إلى 21 مارس المقبل، تماشياً مع هدفها المتمثل في تقديم خدمة رعاية صحية عالية الجودة للأشخاص في جميع أنحاء العالم، وانطلاقاً من التزامها بتمكين أصحاب الهمم، ستقدم «إن إم سي» الفحوص الطبية لأكثر من 7.500 رياضيين يشاركون في الألعاب العالمية، وستعزز دورة الألعاب الثقة بالنفس لدى أصحاب الهمم من خلال تشجيعهم على تطوير قدراتهم، وأكد براسانت مانغات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إن إم سي»، أن الشركة ترحب بفرصة المشاركة في دعم ورعاية دورة الألعاب العالمية بأبوظبي.