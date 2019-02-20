دولية سلطان بن زايد لالتقاط الأوتاد في بوذيب غداً

المصدر: بوذيب - البيان الرياضي

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، تنطلق في قرية بوذيب العالمية للفروسية بالختم، يوم غدٍ، بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولية لالتقاط الأوتاد، التي ينظمها نادي تراث الإمارات وتستمر يومين بمشاركة 35 متنافساً من الإمارات، وألمانيا، وبريطانيا، والبحرين، والمغرب، وسيشهد اليوم الأول للبطولة، عقب إجراء القرعة للخيول المشاركة وتجربة الخيول، منافسات بطولة الرمح، في عدد من الأشواط تبدأ في الثانية ظهراً، وهي مسابقة الرمح للفردي، ومسابقة الرمح للفرق ويجريان في ثلاث جولات لكل شوط، ومسابقة حلقتين ووتد «جولتان»، ومسابقة التتابع «جولة واحدة».