تايكواندو الشارقة يحصد 73 ميدالية في كأس الاتحاد

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

توج تايكواندو نادي الشارقة، بطلاً لكأس الاتحاد، بعد أن حصد 73 ميدالية ملونة، منها 42 ميدالية ملونة، في منافسات المواطنات، وحصد الفريق 178 نقطة، في أول مشاركة رسمية في البطولة، وسط مشاركة 19 نادياً، مثله 166 لاعبة مواطنة، وجرت الفعاليات بصالة الألعاب الرياضية في نادي الشارقة، إضافة إلى 31 ميدالية، جمعها فريق النادي للمواطنين، والذي احتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، وأشاد المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، بالنتيجة التي تحققت، مشيراً إلى أنها نتاج الجهد والعمل الكبير الذي ظلت تقوم به إدارة الألعاب الفردية تجاه الفريق، الذي يشارك لأول مرة، وقال: تايكواندو نادي الشارقة، أصبح من العلامات المميزة في رياضة الدولة.