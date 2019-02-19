«الحديريات» نقطة انطلاق طواف الإمارات الدولي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يدشن سباق الفرق (ضد الساعة) بجزيرة الحديريات في العاصمة أبوظبي، النسخة الأولى من (طواف الإمارات 2019)، الذي تتجه أنظار العالم إليه مع انطلاقته الأحد المقبل، في حدث عالمي فريد، يستمر حتى 2 مارس المقبل، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، يقودها نخبة الدراجين العالميين الذين يتسابقون للفوز بالجائزة الكبرى في هذا الحدث العالمي، الذي يغطي جميع إمارات الدولة، وتأتي انطلاقة طواف الإمارات 2019، الذي جاء ثمرة للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، بدمج طوافي أبوظبي ودبي بعد خمس سنوات من النجاحات الكبيرة التي حققاها، حيث تم دمج الطوافين ليصبحا طواف الإمارات، الذي يجسد روح الاتحاد، حيث إنه يسهم في التعريف بالمعالم الطبيعية والسياحية والتراثية لدولة الإمارات، كما ينقل إلى العالم النهضة العمرانية المتميزة التي تشهدها مختلف مدن وإمارات الدولة.

سبع مراحل

وتنظم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية، الطواف الدولي، الذي يقطع الدراجون فيه سبع مراحل، تقدر مسافته الإجمالية بـ 1090 كلم، بالتعاون مع آر سي إس للرياضة والفعاليات، وتعتبر النسخة العالمية الوحيدة في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويضم فريقا الشركاء والرعاة للحدث، منهم رعاة القمصان، حيث يرعى «طيران الإمارات» القميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام، بداية من المرحلة الثانية، بتحقيق أقل زمن مسجل، وأما القميص الأخضر سيكون برعاية «أدنوك»، المخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط، فيما ترعى «نخيل» القميص الأبيض، والذي يقدم لأفضل متسابق، والأسود يرعاه «طيران أبوظبي»، وتتميز مسارات طواف الإمارات بتنوع مراحله، بما يناسب كافة المتسابقين (متسابقي السرعة، متسابقي المناطق المرتفعة، متسابقي القوة والتحمل)، ويعد سباق الفرق (ضد الساعة)، الذي يقام في جولة الافتتاح، هو الأول من نوعه الذي يقام في الإمارات في الطواف، بعد أن كان طواف أبوظبي قد شهد العام الماضي، سباق الأفراد (ضد الساعة)، والذي فاز به الدراج الأسترالي الدولي «روهان دينيس».

مرحلة جزيرة الحديريات

وتنطلق المرحلة الافتتاحية للطواف (مرحلة أدنوك)، في جزيرة الحديريات، وهي وجهة سياحية جديدة في إمارة أبوظبي، وتبلغ مسافة المرحلة 16 كم، وتقام على مضمار سريع، يضم مسارين مختلفين للدراجات بطول 5 و10كم على خط مستقيم، تتخلله منعطفات بزوايا عريضة، على طريق ممهد على نحو مثالي، بما يتيح للمتسابقين الحفاظ على سرعتهم العالية، حيث يتوقع أن يفوق متوسط سرعة المتسابقين 55 كم /‏ الساعة، وسط استمتاع الدراجين بنسيم وهواء البحر ورياحه القوية خلال هذه المرحلة، وسوف يحظى المتسابق الأول من الفريق الأسرع الذي يجتاز خط النهاية، بشرف ارتداء «القميص الأحمر»، القميص المخصص لمتصدر الترتيب العام، وهو برعاية طيران الإمارات، بحيث يدخل المرحلة الثانية وهو مرتدياً القميص الأحمر.

مرحلة الأولمبياد الخاص

وتتواصل الإثارة في الحدث العالمي بالمرحلة الثانية، وهي مرحلة أبوظبي «الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص»، بتقديم مجلس أبوظبي الرياضي من الطواف (184 كم)، وتنطلق من ياس مول في جزيرة ياس، مروراً بميناء خليفة، ويعود الدراجون إلى المدينة من خلال شارع القناة في جزيرة ياس، مروراً بجزيرة السعديات ومتحف اللوفر أبوظبي، باتجاه كورنيش أبوظبي، وصولاً لخط النهاية عند سارية العلم الكبير، التي ستشهد ختام هذه المرحلة.

أفضل الدراجين

ويعتبر طواف الإمارات وجهة مفضلة هذا العام، لمجموعة من أفضل وأبرز الدراجين العالميين، الذين برزوا وتفوقوا في سباقات عام 2018، يتقدمهم الدراج العالمي الإيطالي ايليا فيفياني، والذي توج بلقب طواف دبي مرتين، والدراج العالمي الألماني مارسيل كيتل، الذي يضم سجل إنجازاته ما يزيد على 80 فوزاً، من بينها الفوز بعدد من مراحل طوافي أبوظبي ودبي، كما أنه بطل لنسختين من طواف دبي، وهناك أيضاً الدراج البريطاني مارك كافنديش المتوج بلقب طواف دبي لعام 2015.

درع ذهبية

تعد درع طواف الإمارات للدراجات الهوائية الجديد، منسجمة مع اسم ومكانة الحدث العالمي، وقام بتصميمه الإيطالي الشهير جي دي إي بيرتوني، الذي صمم كأس بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتزن درع الطواف 5.5 كيلوغرامات، وهي مطلية بالذهب من عيار 24 قيراطاً.