الهاشمي: سيدات النصر حققن فوزاً مهماً على الجزيرة

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

وجّه عبد الرزاق السيد الهاشمي عضو مجلس إدارة نادي النصر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، التهنئة والمباركة لفريق سيدات اليد بالنادي، بفوزهن على فريق سيدات الجزيرة 24/‏23 في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري هذا الموسم، عقب مباراة مثيرة، مثمناً هذا الفوز، والذي جاء على حساب فريق كبير حامل لقب البطولة لجميع المواسم السابقة، وقال: هذا الفوز المهم أحال لقب الدوري لمباراة فاصلة مع فريق الجزيرة، ونأمل أن يواصل فريقنا مشواره بنجاح في ظهوره الأول بساحات البطولة، وإدارة النادي تولي جل الاهتمام لفرقها الرياضية، ومنها بالتأكيد فرق نون النسوة، ووجّه شكره لمشرفة الفريق والجهاز الفني.

ومن جانبه، وجهت نسرين بن درويش مشرفة فريق سيدات اليد بالنادي، كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي، ولشركة النصر للألعاب الرياضية، بقيادة عبد الرزاق الهاشمي ونائبه مروان سنكل، مشيرة إلى أن الدعم والاهتمام الذي يحظى به الفريق، هو السبيل للظهور الجيد والمميز في ساحة اللعبة، كما ثمنت الدور الكبير للجهازين الإداري والفني للفريق، ولجميع اللاعبات اللاتي أوقفن التفوق الجزراوي، وحققن الفوز الأول على هذا الفريق الذي يسيطر على جميع البطولات.