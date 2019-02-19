244 لاعباً يدشنون «دولي الشارقة لقوى أصحاب الهمم»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

شهد مضمار نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، أمس، تحدي فرسان الإرادة من أبطال 29 دولة، من أجل تحقيق المراكز الأولى، والفوز بالذهب، خلال منافسات ملتقى الشارقة الدولي الثامن لألعاب القوى للمعاقين، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 18 لغاية 20 مارس الجاري، بمشاركة 244 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في منافسات المضمار 100م، 200م، 400 م، 800 م، 1500م، 5000 م، بجانب منافسات الميدان (صولجان، قرص، الرمح، الجلة، الوثب العالي، الوثب الطويل، الوثب الثلاثي) وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، والبتر.

اهتمام

من جانبه، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، أن استقبال إمارة الشارقة هذا الحدث الرياضي الكبير ومن قبلها بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر دليل على اهتمام قيادتنا الرشيدة بذوي الإعاقة موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «نصير المعاقين» الذي يولي المعاقين اهتماماً خاصاً، وكذلك الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على رعايته لهذا الحدث مشيراً إلى أن دولة الإمارات وإمارة الشارقة أصبحت تحتل مكانة عالمية في رياضة المعاقين وخاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في البطولات العالمية السابقة، مشيراً إلى أن إنجازات المعاقين فاقت كل التوقعات وأثبتوا للعالم أن لديهم القدرات الخاصة التي تؤهلهم لتحقيق الإنجازات إذا أتيحت لهم الفرصة وأنهم خير سفير لدولة الإمارات في كافة الأصعدة لما حققوه من إنجازات دولية وإقليمية وقد قوبل كل هذا بكل التقدير من قادة وحكام دولتنا الحبيبة كما وجه ابن خادم الشكر والتقدير لوسائل الإعلام المختلفة على دورها الفعال في تعريف المجتمع بإنجازات فرسان الإرادة.

فرصة

كما ثمن أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، اهتمام القيادة بأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للبطولة تضاعف من مسؤولية هذه الشريحة لرسم صورة طيبة عن رياضة المعاقين على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف المظلوم إن البطولة تجمع العديد من أبطال العالم يتنافسون على اعتلاء منصات التتويج مشيراً إلى أن البطولة تعد فرصة جيدة لأبطال الإمارات للاحتكاك بهذه الأسماء الكبيرة في عالم رياضة المعاقين لكسر الحاجز النفسي لهم قبل خوض المنافسات العالمية.

أبطال

بعد النجاح الكبير لفرسان الإرادة من أبطال الإمارات بتصدر منافسات ألعاب القوى في بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر يدخل لاعبو الإمارات المنافسات بروح معنوية من أجل حصد الميداليات الملونة، حيث يشارك 54 لاعباً ولاعبة من أبطالنا في المنافسات منهم 13 من الإناث و41 من الذكور في كافة أنواع الرياضات.

من جهتها، قالت البطلة الأولمبية ثريا الزعابي إن ملتقى الشارقة الدولي من أهم البطولات لديها وإن لديها من العزيمة والتحدي ما يجعلها قادرة على اعتلاء منصات التتويج وتشارك بطلتنا في منافسات رمي الرمح والقرص ودفع الجلة للفئة f34. كما قال البطل المخضرم بدر عباس: البطولة فرصة رائعة للاحتكاك والتنافس مع أبطال العالم وخاصة أن الملتقى يشارك به نخبة من أفضل لاعبي العالم في سباقات الكراسي المتحركة ويعد بدر عباس أن منافسات 5000 م من أقوى المنافسات في البطولة لما تضم من لاعبين على مستوى عالٍ ويطمح إلى تحقيق مركز متقدم في السباق.

