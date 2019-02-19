«التنين» يواصل حصد ميداليات نسخة «التسامح»

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تتواصل منافسات بطولة «التسامح» كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019، بتنظيم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف مدينة العين.

ونجح «التنين» الصيني في مواصلة تألقه في منافسات البطولة، التي تقام للعام الرابع على التوالي، بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة، يمثلون 47 دولة من مختلف قارات العالم،

ففي مسابقة المسدس ضغط هوائي لمسافة 10 أمتار للرجال، تمكن البطل الصيني تشو يانج من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتحقيق رقم عالمي جديد، بتسجيله 238,6 نقطة، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية، مواطنه البطل ذنج هانج، مسجلاً 234,2 نقطة، وحل البطل الأوكراني أوليكسي دنياشتوك في المركز الثالث، ليحصل على الميدالية البرونزية، بتحقيقه 193,6 نقطة.

في مسابقة البندقية 50 متراً ساكتون (ناري) من وضع الانبطاح مختلط، تمكن الفريق البريطاني من اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية، محققاً 1857,8 نقطة، وجاء الفريق الأوكراني في المركز الثاني والميدالية الفضية، بمجموع نقاط 1854,0 نقطة، والمركز الثالث والميدالية البرونزية، جاءت من نصيب الفرق الكوري الجنوبي، محققاً 1852,4 نقطة

منافسة

في نفس المسابقة للفردي، تمكن البطل البريطاني تيم جيفري من اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية، بتحقيقه مجموع نقاط 249,4 نقطة، عقب منافسة شديدة مع مواطنه جيمس بيفيز، الذي حل في المركز الثاني، محققاً الميدالية الفضية بمجموع نقاط 247,5 نقطة، وجاء الإيطالي أندريا ليفرني في المركز الثالث والميدالية البرونزية، بتحقيق مجموع نقاط 226,6 نقطة.

وفي نفس المسابقة للفرق، فاز الفريق الهندي بالمركز الأول، محققاً مجموع نقاط /‏391686 نقطة، وجاء الفريق الكوري الجنوبي بالمركز الثاني، محققاً /‏34 1665 نقطة، والمركز الثالث للفريق التركي محققاً /‏301655 نقطة.

ترحيب

من ناحيتها، رحبت جيسلين بيريز رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، بالمشاركين في بطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 بمدينة العين، من كافة دول العالم، لا سيما الدول التي تشارك للمرة الأولى هذا العام، وقالت خلال الأعوام الأربعة المنصرمة، أصبحت بطولة كأس العالم في العين، من أهم المنافسات التي نتطلّع إليها في الاتحاد الدولي لرماية أصحاب الهمم.

كما توجهت بالشكر إلى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة العليا، على دعمهم المستمر وتفانيهم، وعلى ما يقدمونه من مساندة ودعم لتنظيم البطولة للعام الرابع على التوالي بدولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المستوى الراقي.

دعم

من ناحيته، أكد ذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، أن دعم حكومة دولة الإمارات لوجود المنشآت الرياضية الكبيرة، وبمستويات عالمية، يشكل قاعدة رئيسة لتحقيق النجاحات، موجهاً الشكر للجنة المنظمة للبطولة، وللمسؤولين بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، على ما يحققونه من إنجازات، وتنظيم مشرف لمختلف البطولات الدولية، الأمر الذي يشرف الدولة. وأضاف: سر النجاح الذي يتحقق، هو في منظومة العمل التي يجري بحرفية عالية، والجميع يعملون بكل جهد وإخلاص لنجاح البطولة، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، يدعم البطولة، ويدعم كافة الأنشطة الرياضية لتلك الفئات على مستوى الدولة، معرباً عن أمله في استضافة الدولة لمزيد من الفعاليات والتظاهرات الرياضية الكبيرة في المستقبل.

صراع

كما أشاد المهيري بمستوى منتخبنا الوطني لرماية أصحاب الهمم، الذين دائماً يحققون الإنجازات في كافة المنافسات التي يشاركون فيها، وقال البطولة تشهد صراعاً بين أفضل لاعبي العالم، والتنافس بين جميع المشاركين، أعطى قوة لهذا الحدث الرياضي العالمي، والمستوى الجيد لمنتخبنا الوطني لرماية أصحاب الهمم، ليس وليد بطولة أو حدث عارض، وإنما نتيجة اجتهاد على مدى سنوات، ونتائج لاعبينا في البطولات السابقة، تؤكد أننا من أفضل دول العالم في تلك الرياضة، وأشار إلى أن الفترة القادمة ستكون حافلة بالإنجازات، وأن هذا المستوى الذي شاهدناه سيدعم مسيرة النجاح والحصاد خلال الفترة القادمة.

2020

وصفت رئيس اللجنة الفنية بالبطولة المنافسات، بأنها مثيرة، نظراً لمشاركة كوكبة من أبطال العالم في اللعبة، موضحة: في كل عام، يزداد عدد الرياضيين والدول المنضمّة لهذه الرياضة، ونحن في دولة الإمارات، وفي مدينة العين، متحمسون لرؤية الوجوه المألوفة، ليجسد كأس العالم 2019، لحظة حاسمة في رياضة الرماية لأصحاب الهمم، كونه يتيح الفرصة للرياضيين بالتأهل للألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.