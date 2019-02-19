«دبي لسباقات الهجن» ينال جائزة «101 فكرة وفكرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نال نادي دبي لسباقات الهجن جائزة مبادرة «101 فكرة وفكرة»، التي أطلقها الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية. أقيم الاحتفال بجامعة السوربون في أبوظبي، حيث تم تتويج النادي ممثلاً في عبدالله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، من ضمن الفائزين بالمبادرة.

واحتفى نادي دبي لسباقات الهجن بعام زايد من خلال تنظيمه معرضاً لصور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالتعاون مع الأرشيف الوطني ودبي أوت ليت، كما أقام النادي متحفاً تضمن عدداً كبيراً من الصور ضمن فعاليات المرموم التراثي 2018، ووضع شعار عام زايد على منصة التتويج لمهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.