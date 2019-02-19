ختام «بريميرليغ» دبي للكاراتيه بالنكهة الفرنسية

المصدر: Ⅶ دبي-علي شدهان

اختتمت منافسات «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، أول من أمس، بالنكهة الفرنسية، باحتلالها المركز الأول في مجمل المسابقات والأوزان، برصيد 7 ميداليات، 3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، وحلت تركيا ثانياً بـ 3 ميداليات ذهبية، وجاءت اليابان ثالثاً بـ 7 ميداليات، ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات، فيما حققت مصر أفضل نتيجة للعرب، بفوزها بالمركز السادس، برصيد 4 ميداليات متنوعة «ذهبية وفضية وبرونزيتان»، وحلت الكويت في المركز 12 بفضية واحدة، واحتلت الجزائر المركز 17 ببرونزية يتيمة.

وأقيمت البطولة في صالة نادي الوصل منذ 15 الجاري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 737 لاعباً ولاعبة من مختلف قارات العالم.

اليوم الختامي

وشهد اليوم الختامي للبطولة، سعيد حارب نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وطلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وإبراهيم عبد الملك الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، وسالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وقلد اللواء «م» الرزوقي، ميدالية عام التسامح، لعدد من الشخصيات الرياضية.

وأبدى اللواء «م» الرزوقي، ارتياحه لمستوى النجاح الذي حققته البطولة، وإشادة ورضا جميع الوفود المشاركة، مشدداً على أن اتحاده جاهز تماماً لتنظيم بطولة العالم المقرر لها 2020، منوهاً بأن النجاح الباهر في «بريميرليغ» دبي للكاراتيه 2019، سيكون دافعاً كبيراً ومؤشراً قوياً على تنظيم نسخة غير مسبوقة من بطولة العالم في 2020، مثنياً على جهود ودور جميع من أسهم في دعم «بريميرليغ» دبي.

نتائج النهائيات

وأسفرت نهائيات «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، عن فوز الإسبانية ساندرا سانشيز بالمركز الأول في فردي «كاتا» السيدات، وفي فردي رجال «الكاتا»، فاز بالمركز الأول الياباني ريو كيونا، وفي جماعي «كاتا» السيدات، فازت إيطاليا بالمركز الأول، وفي جماعي «كاتا» الرجال، فازت بالمركز الأول تركيا.

«كوميتيه» سيدات

وفي مسابقة «الكوميتيه» لوزن تحت 50 كغم سيدات، فازت بالذهبية التركية سيراب اوزاليك، وفي وزن تحت 55 كغم، فازت بالذهبيةالصينية تايبيه ين توزو، وفي وزن تحت 61 كغم، فازت بالذهبية الفرنسية جويندولاين فيليب، وفي وزن تحت 68 كغم، فازت بالذهب المصرية فريال عبد العزيز، وفي وزن فوق 68 كغم، فازت بالذهب الفرنسية لور فلورنتين.

فردي الرجال

وفي فردي رجال «كوميتيه» لوزن تحت 60 كغم، فاز بالذهب الكازاخستاني دراخان اسديلوف، وفي وزن تحت 67 كغم، فاز بالذهبية الفرنسي ستيفن داكوستا، وفي وزن تحت 75 كغم، فاز بالذهب الإيراني بهمن أصغر.

84

في وزن تحت 84 كغم، فاز بالمركز الأول التركي إيغور اكتاس، وجاء ثانياً الإيراني على فيديكار، وثالثاً الفرنسي فاروق عبد السلام، وفي وزن فوق 84 كغم، فاز بالمركز الأول الياباني هيدوشي كاجاوا، وجاء ثانياً الفرنسي مهدي فيلالي، وثالثاً الإيراني سجاد جان زاده.