اتحاد كلباء بطل «عام التسامح» للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصد لاعبو فريق نادي اتحاد كلباء، الميداليات الملوّنة في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري «عام التسامح» للجودو على مستوى الفردي، التي أقيمت بصالة المزهر في دبي تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، بمشاركة 420 لاعباً من 18 نادياً ومركزاً، تم توزيعهم على مجموعتين.

وجاءت صدارة فريق نادي اتحاد كلباء بحصوله على 8 ميداليات، منها 5 ذهبيات و3 برونزيات، فيما كان نصيب فريق الشارقة ذهبيتين و4 فضيات وبرونزيتين، وحل ثالثاً فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد ذهبية واحدة و3 فضيات وأربع ميداليات برونزية.

أما على الفردي فقد نجح لاعب اتحاد كلباء الدولي أحمد فيصل النقبي في إحراز ذهبية وزن تحت 55 كجم لفئة تحت 20 سنة بالعلامة الكاملة، وفاز زميله محمد سالم في تحقيق ذهبية وزن تحت 60 كجم بالعلامة الكاملة، وأحرز زايد فيصل النقبي (كلباء) ذهبية وزن تحت 50 كجم بالعلامة الكاملة، ونال عبدالله سعيد (كلباء) ذهبية وزن تحت 55 كجم، ونال زميله أحمد جاسم ذهبية وزن تحت 66 كجم بالعلامة الكاملة. أما فريق الشارقة الوصيف فقد قاده للوصافة أكبر دلشاد الذي أحرز ذهبية وزن تحت 66 كجم بالعلامة الكاملة، ومصبح عبدالله الشامسي الفائز بذهبية وزن تحت 73 كجم بالعلامة الكاملة دون هزيمة.. أما ذهبية فريق الفجيرة للفنون القتالية فأحرزها اللاعب راشد الحوسني في وزن تحت 60 كجم بالعلامة الكاملة.