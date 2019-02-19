أنس جابـر تصطدم بحاملة اللقب في «تنس دبي» اليوم

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي-علي الظاهري

ضربت التونسية أنس جابر المصنفة 56 على العالم، موعداً مع حاملة اللقب، الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة سابعة على العالم، اليوم، في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات البالغ مجموع جوائزها المالية 2.8 مليون دولار، وتقام سنوياً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وفجرت اللاعبة التونسية أولى مفاجآت البطولة بإقصائها الكرواتية دونا فيكيش المصنفة 25 على العالم، وذلك في المباراة التي جمعتهما صباح أمس، لحساب الدور الأول، وحسمتها جابر بواقع مجموعتين من دون رد «6-4 و7-6»، لتحجز بذلك مقعدها في الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخها، بعدما حققت الإنجاز نفسه في 2017.

وتبدو مهمة أنس جابر صعبة للغاية لأنها ستواجه طموحات سفيتولينا التي تسعى بدورها لتحقيق إنجازٍ غير مسبوق بتاريخ البطولة وحصد لقبها الثالث على التوالي «هاتريك» وخصوصاً أن اللاعبة الأوكرانية تخوض مباراتها بجهوزية بدنية أفضل لكونها من المصنفات الأوائل عالمياً اللاتي عادة ما يمنحن الراحة في الدور الأول واستهلال البطولات من الدور الثاني.

وتعدّ أنس جابر الممثلة الوحيدة للتنس العربي في البطولة عقب خروج اللاعبة العُمانية فاطمة النبهاني من الدور الأول بخسارتها أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 64 على العالم بواقع مجموعتين من دون رد «6-1 و6-1»،

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة و55 دقيقة لإقصاء فيكيش، بعد مجموعة أولى امتدت 48 دقيقة قبل أن تحسمها التونسية «6-4»، ومجموعة ثانية جاءت صعبة وطغى عليها التسابق بين اللاعبتين قبل أن تستثمر أنس عامل الجمهور وتنتزع النتيجة لصالحها بشوط كسر التعادل «7-6».

مهمة صعبة

وفي تعليقها على إقصاء لاعبة أعلى منها تصنيفاً، والمهمة الصعبة التي تنظرها بلقاء حاملة اللقب، قال التونسية أنس جابر في تصريحات صحافية: «الانتصار على فيكيش لم يكن سهلاً، وخصوصاً في المجموعة الثانية التي أبدت صلابة كبيرة ونجحت في التقدم مراراً وخصوصاً في شوط كسر التعادل قبل أن أنجح في الفوز».

وأضافت: «العام الماضي خسرت بصعوبة أمام فيكيش في بطولة بيجين الصينية، إلا أنني اليوم نجحت في التعويض وتصحيح الأخطاء والفوز».

وتابعت: «سبق لي مواجهة الأوكرانية سفيتولينا في ربع نهائي بطولة الصين تاييبه في مباراة تبادلنا السيطرة على مجموعتيها قبل أن تحسم سفيتولينا المجموعة الثالثة، وأنا متشوقة لعودة ملاقاتها وخصوصاً أننا كلانا نحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة هنا في دبي، وأشكر الجمهور التونسي الذي حضر لمساندتي أمام فيكيش رغم أن المباراة أقيمت بصورة مبكرة تزامناً مع فترات الدوام الرسمي أطمح ان اكون ملهمة للاعبات العربيات».

مفاجأة

شهدت مباريات أمس، مفاجأة مدوية أخرى عندما تمكنت الأمريكية الشابة برادي (23 عاماً) المصنفة 117 على العالم من الفوز على المصنفة 15 في البطولة و22 عالمياً اللاتفية أوستابينكو، بمجموعتين من دون رد.

وتعد مباراة أمس الثانية التي تجمع برادي بمنافستها أوستابينكو منذ لقائهما الأول في بطولة ألمانيا ربيع 2017 حين نجحت أوستابينكو في الفوز بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة