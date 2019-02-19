بليشكوفا: لست جاهزة 100 %

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكدت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة الخامسة عالمياً، أنه رغم عدم جاهزيتها بدنياً بنسبة 100 %، إلا أن الأهم هو كسب ضربة البداية من أجل الانطلاق بقوة في البطولة، حيث تجاوزت المشكلة الصحية التي مرت بها أخيراً، وتماثلت للشفاء نسبياً من المرض.

وأشارت بليسكوفا إلى أنها راضية عن مستوى أدائها، رغم الإخفاق في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عبر الخروج من دور نصف النهائي أمام حاملة اللقب أوساكا، حيث استطاعت التغلب على بعض اللاعبين البارزين في عالم الكرة الصفراء.

وكشفت بليكوفا أنه تنتظرها مواجهات صعبة في النسخة الحالية من البطولة، إلا أن الأهم هو تحقيق البداية الجيدة، مبينة أنه أمامها أسبوع حافل بالمنافسات القوية، انطلاقاً من الجولة الأولى التي قد لا تكون سهلة.

وقالت بليشكوفا، أنها بحالة من الرضا عن النفس، كما أنها تشعر بالثقة حيال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية التركيز على مواجهات البطولة، من أجل حصد أفضل النتائج التي تتطلع إليها.