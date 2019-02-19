سابالاينكا تزور أطفال مستشفى الجليلة

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

زارت نجمة التنس البلاروسية، أرينا سابالاينكا، المصنفة الـ 9 عالمياً، مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي، وهو أول مشفى متخصص للأطفال في الدولة، وذلك قبيل انطلاق دولية دبي لتنس السيدات.

وشاركت سابالاينكا، بصحبة تميمتي البطولة آيس وآنيت، الأطفال خلال لعبهم ببعض الألعاب المتعلقة بالتنس، وقامت بإهداء توقيعاتها على كرات التنس إلى الأطفال، وقدمت لهم حقائب هدايا مقدمة من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، والتقط الأطفال العديد من صور السلفي مع نجمة التنس.

وكشفت أرينا قائلة: «أحب زيارة دبي، إنها مدينة رائعة، وبطولتها مفضلة لي، وآمل أن أتمكن من تحقيق إنجاز طيب فيها. هذه التجربة هي الأولى لي مع الأطفال، وقد أحببتها كثيراً، وشاركتهم لعبة القناني الخشبية، كانت مسلية، الأولاد طيبون، وأحب مشاركة الأطفال كل شيء، استمتعت بصحبتهم، وأتمنى لهم الشفاء العاجل».