هاليب: تربطــني ذكريات جميلة بدبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعربت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثالثة عالمياً، وحاملة لقب نسخة 2015، عن سعادتها بالعودة مجدداً إلى المشاركة في بطولة دبي للتنس، وقالت هاليب إن العودة إلى دبي لها طعم خاص، وتحمل العديد من الذكريات الجميلة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن الوجود في دانة الدنيا، يشعرها بأنها في عطلة وراحة كبيرة، خاصة في ظل وجود الجمهور الحاضر لمتابعة مباريات البطولة.

وأضافت هاليب، أنها تعول على المشاركة في دبي، من أجل التعافي والاستشفاء من الإصابة التي تعرضت لها في الفترة الماضية. وأكدت هاليب أن وجودها في البطولة، أتاح الفرصة أمامها من أجل الذهاب إلى المراكز التجارية في دبي، وخوض تجربة فريدة في التسوق، خاصة أنها لم تتسوق منذ نحو أسبوعين.