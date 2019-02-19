خالد بن زايد: استضافة «عالمية الأولمبياد الخاص» تعكس ثقة العالم بالإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى ومحمد محسن- أبوظبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، أن استضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 الحدث الأبرز عالمياً في المجال الرياضي خلال العام الحالي ولأول مرة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعكس ثقة العالم الكبيرة بما تمتلكه دولة الإمارات من قدرات وكفاءات وبنية تحتية عظيمة، لتصبح أبوظبي أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستضيف الدورة التي تستقطب أكثر من 7500 من الرياضيين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ينتمون لما يزيد على 190 دولة حول العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه أمس، خلال زيارته لمقر مؤسسة زايد العليا، حيث كان في استقباله الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ومريم عيد المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، بحضور كل من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة راشد عتيق الهاملي، ومبارك الشامسي، وطلال الهاشمي، والدكتور خالد الجابري، وعبد الله الحميدان، الأمين العام، والشركاء الداعمين لأصحاب الهمم أحمد ارحمه المسعود وخلف محمد العتيبة وممثلين من الجهات الحكومية والخاصة.

استضافة

وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، خلال استقبال أبطال مؤسسة زايد العليا أعضاء المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص، إن هذه الاستضافة بمنزلة رسالة إنسانية في التضامن من دولة الإمارات لكل دول العالم، تحظى بالدعم والرعاية على أعلى المستويات القيادية بالدولة في عام التسامح متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فضلاً عن الدعم اللامتناهي والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي بدعمه وتشجيعه لهؤلاء الرياضيين من أصحاب الهمم تحققت وما زالت كل إنجازاتهم التي يشهد لها العالم.

شرف

ودعا سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أبطال منتخبنا الوطني الـ90 من منتسبي المؤسسة المشاركين في الدورة التي تعزز خطوات دمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وغيرهم في المجتمع داخل دولة الإمارات وفي المنطقة والعالم إلى بذل الجهد والتنافس بشرف، لتأكيد الوجه الحضاري المشرق للدولة سعياً لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً وتتأمله قيادتنا الرشيدة فيهم للوصول إلى منصات التتويج، وقال سموه: «نحن دائماً نسعى لأن نكون الأول، لأننا نستحق ذلك بما يتناسب مع طموحات دولة الإمارات وتطلعاتها لأن تتبوأ الريادة في المجالات كافة».

وبارك سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إطلاق العلامة التجارية المسجلة لمنتجات أصحاب الهمم، وأشاد سموه بإنتاج استوديو التصميم بورش التأهيل بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية خلال فترة زمنية قياسية للحقائب التي سيتم توزيعها على المشاركين في الأولمبياد العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» بجودة عالية.

وأعرب سموه عن سعادته بما يحققه فرسان الإرادة من قفزات ونجاحات كبيرة في كافة المجالات، ولا سيما الرياضية منها بما يحقق هدف مؤسسة زايد العليا الرئيس لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مشيداً بأهمية العلامة التجارية المرافقة لمنتجات أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا وغيرهم من خارج المؤسسة، وذلك لأهمية تلك الخطوة على مختلف الصعد التجارية والنفسية، حيث إنها ستثبت قدراتهم الإنتاجية وإبداعاتهم المتنوعة في مجال الإنتاج ومنافستهم في السوق.

شكر

وهنأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان كوادر مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة على نجاحهم في التحدي وسرعة أنتاج الحقائب المطلوبة، وشكر مجموعة شركات المسعود ممثلة في شركة المسعود برستيج للخياطة والخزنة للجلود على تعاونهم مع المؤسسة في هذا الإطار، وقال إن القطاع الخاص شريك رئيس في الحدث الذي تتكاتف فيه جهود الجميع وعلى كل المستويات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لإظهار الوجه الحضاري المتميز للدولة.

وعلى هامش اللقاء، سلمت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة 7 آلاف حقيبة من إنتاج أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة بأستوديو التصميم بورش التأهيل المهني إلى وفد الأولمبياد الخاص من أصل 10 الآف حقيبة سيتم إنتاجها من قبل المؤسسة تحمل رسالة للعالم من أبوظبي، تحت شعار «صنعت بكل فخر بأيدي أصحاب الهمم»، لتوزيعها على المشاركين في الأولمبياد العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

تفاهم

كما شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، على هامش الحفل، التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية بين مؤسسة زايد العليا واللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الإماراتي وشركة المندوس بشأن دعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم لإدماجهم في سوق العمل وإطلاق منتج جديد «أغطية للهواتف الذكية» مصنوعة من قبل أصحاب الهمم بمناسبة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة المقرر انعقادها في أبوظبي خلال شهر مارس 2019.

وتهدف المذكرة إلى تأكيد حرص وتعاون الأطراف الثلاثة بإرساء الدعائم بشكل فعال بما يضمن تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير وتحقيق وتعظيم أكبر فائدة لصالح أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، إضافة إلى تلبية احتياجاتهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم والارتقاء بهم ضمن أفضل وأرقى المعايير العالمية، وتمكينهم بأن يكونوا فاعلين مبدعين وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص في دعم المجتمع وخاصة الشركات الوطنية كشركة المندوس.

مشاركة

ألقى لاعبا منتخب الإرادة الإماراتي للبولينغ، علي سيف بن سميدع، وسيف القبيسي، كلمة معبرة، أكدا خلالها سعادتهما بالمشاركة في الألعاب العالمية، موضحان تشوقهما لخوض هذه التجربة، خاصة أنه حدث عالمي يتابعه الملايين، وقالا: ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونؤكد أن دعمكم لنا يمنحنا الدافع، نشكر دولة الإمارات التي منحتنا هذه الفرصة، وعاشت إماراتنا الحبيبة.

محمد الجنيبي: ركِّزوا إعلامياً على الأبطال

دعا محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية أبوظبي 2019، إلى دعم «الأولمبياد الخاص»، والحرص على نجاحه، باعتباره حدثاً إنسانياً عالمياً، مطالباً الأعلام بالتركيز على الرياضيين من أصحاب الهمم، وقال الجنيبي في كلمة مختصرة، ألقاها على لقاء جامع مع سفراء الإلعاب العالمية في أبوظبي، صباح أمس، الذين يخدمون الحدث، ويعملون على نجاحه بمختلف الوسائل، أن التركيز يجب أن يكون على الأبطال إعلامياً، وليس على اللجنة المنظمة، مع إبراز مهاراتهم وقدراتهم للعالم أجمع. وشكر الجنيبي، كل من ساهم في الترتيب للحدث ودعمه، موضحاً أنه يمثل تحدياً كبيراً لدولة الإمارات، التي اعتادت على النجاح المستمر، وأنه سيتم تنظيم الحدث بشكل مشرف للإمارات.

طلال الهاشمي: توعية المجتمع بأصحاب الهمم

قال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن استضافة الإمارات للألعاب العالمية، يسهم في توعية المجتمع بشريحة مهمة من أصحاب الهمم، وكيفية دمجهم في المجتمع، وأن ذلك يعتبر هدفاً رئيساً من الاستضافة، وأوضح المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن الإمارات تشارك بأكثر من 400 لاعب في 24 لعبة، وأن ذلك يضع الجميع أمام تحدي تحقيق النجاح.

كما أشادت مريم المهيري، الرئيس التنفيذي للمنطقة الإعلامية لمجمع TOWFOU54، بالجهود المبذولة لتحقيق النجاح في استضافة البطولة، مؤكدة أن الأولمبياد الخاص، يتطلب جهداً مضاعفاً من الجميع، حتى تتواصل مسيرة النجاح.

خلفان المزروعي: تطبيق خاص بالحدث العالمي

أعلن خلفان المزروعي مدير عام البطولة، عن أطلاق تطبيق خاص بالحدث العالمي، يحتوي على كل مايتعلق بالحدث، وبه رد على كافة الاستفسارات، مبيناً أن تجربة الألعاب الإقليمية السابقة، بينت لهم حاجة الكثيرين للمعلومات، وأن ذلك كان يتم بشكل شخصي، وأضاف: رأينا أن نقدم تطبيقاً يسهل المهمة على الجميع، ويعرف به كل فرد مشارك واجبه، مع تحديد وجهات الإلعاب المختلفة.

وأوضح المرزوعي، أنهم يستهدفون تنظيم أفضل بطولة في التاريخ، خاصة أنها تشهد مشاركة قياسية لـ 200 دولة، متجاوزاً عدد الدول التي شاركت في الصين 168 دولة. وأضاف مدير عام الأولمبياد الخاص، أن دولة الإمارات، أبهرت العالم منذ بداية تقديم الملف، بفضل دعم القيادة الرشيدة، التي تولى الحدث اهتماماً كبيراً.

الحميدان: سعيدون بإنجازات أصحاب الهمم

رحب عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الإماراتي، وشركة المندوس، وقال: «إنها تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي، وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع، ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم». وأعرب الحميدان عن بالغ سعادته، بما يحققه أصحاب الهمم من منتسبي المؤسسة، من تقدم واضح في عملهم ضمن المشروع الاستراتيجي، استوديو التصميم لأصحاب الهمم، الذي يمثل نقلة نوعية في حياتهم، لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة، بتمكين ودمج منتسبيها في المجتمع.أبوظبي- البيان الرياضي

برنامج لتأهيل أصحاب الهمم في سوق العمل

يتولى الأولمبياد الخاص الإماراتي، الإشراف الكامل على البرنامج الخاص بتدريب وتأهيل أصحاب الهمم للاندماج في سوق العمل، من خلال التنسيق مع مؤسسة زايد العليا، وشركة المندوس، مع ضمان استمرارية البرنامج بما يحقق المنفعة المشتركة للأطراف، بينما تقوم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بتحديد احتياجات المشاركين، وبتقديم الدعم الفني وباختيار المتدربين المنضمين للبرنامج بشكل مناسب، وضمان تواجدهم ومتابعتهم، وتوفير مشرف متخصص مع توفير المواصلات مدة البرنامج.

وتقوم شركة المندس بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا، بإطلاق منتج جديد «أغطية آيفون» مصنوعة من قبل أصحاب الهمم، وبتدريب عدد «20» من أصحاب الهمم المنضمين، وتوظيفهم مباشرة بعد اجتيازهم للبرنامج.أبوظبي- البيان الرياضي