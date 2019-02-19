حلبة «دبي أوتودروم» جاهزة لرالي دبي الصحراوي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

تواصل دبي أوتودروم أعمالها الرامية لجعلها واحدة من أفضل الحلبات متعددة الاستخدامات ومرافق الاختبارات في العالم في الوقت، الذي تستعد فيه لاستضافة ألمع نجوم الراليات الطويلة من حول العام في الفترة ما بين 7 - 9 مارس المقبل، خلال منافسات رالي دبي الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسيدفع الرالي بنخبة سائقي السيارات وسيارات البقي والدراجات النارية والدراجات الرباعية إلى صحراء القدرة للمنافسة، حيث يتوجهون من حلبة دبي أوتودروم إلى الصحراء صباح 8 مارس لخوض مرحلة خاصة بطول 407 كم ويعودون لخوضها مجدداً صباح اليوم التالي قبل العودة مرة أخرى إلى حلبة دبي أوتودروم للتتويج، وتشكل بطولة رالي دبي الصحراوي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات، والجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية، وقال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: التطوير المستمر للمرافق في حلبة دبي أوتودروم هو السبب الذي دفعنا لاختيارها مقراً لرالي دبي الصحراوي، ومهمتنا خلال السنوات القادمة هو استقطاب أعداد أكبر من نخبة الفرق وسائقي السيارات والدراجات النارية من أنحاء الشرق الأوسط والعالم، ووجود مقر عالمي المستوى كحلبة دبي أوتودروم يشكل إضافة نوعية لنا وعنصراً داعماً لتحقيق أهدافنا، وبدوره، قال فيصل السهلاوي، المدير العام لحلبة دبي أوتودروم: سعداء باستضافة هذه البطولة العالمية في حلبة دبي أوتودروم، ونتطلع قدماً للترحيب بسائقي السيارات والدراجات النارية من حول العالم للتنافس هنا.