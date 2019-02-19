«الجوجيتسو» يدعو أفضل 10 لاعبين لتحدي «ملك البساط» في لندن

المصدر: Ⅶ لندن- البيان الرياضي

وجه اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الدعوة لأفضل عشرة لاعبين للجوجيتسو في العالم بفئة الوزن الخفيف الحاصلين على الحزام الأسود، للمشاركة في النسخة الرابعة من منافسات (أبوظبي- ملك البساط)، والتي تعد واحدة من أهم البطولات المرموقة في رياضة الجوجيتسو، وهي مخصصة فقط للاعبين الذين يتم دعوتهم للمشاركة في البطولة، ويبلغ مجموع جوائزها النقدية 42 ألف دولار، وستقام المباريات في صالة كوبر بوكس أرينا بالعاصمة الإنجليزية لندن، في 10 مارس المقبل، وعلى بساط واحدة في فئة الوزن الخفيف الحاصلين على الحزام الأسود (أقل من 69 كغ) وستكون كل مباراة من جولة واحدة، ولا تزيد مدتها على 6 دقائق، ورغم أن منافسات ملك البساط من المنافسات الحديثة، إلا أنها بالتأكيد أصبحت واحدة من أهم البطولات المرموقة في رياضة الجوجيتسو، مع كثرة الطلبات التي يتقدم بها أفضل اللاعبين للتنافس في البطولة.

ترقب النجوم

وقال اللاعب باولو مياو، الذي يعتبر أحد أعظم الرياضيين في كل العصور في فئة وزنه، والمفضل لدى المشجعين للفوز باللقب: لقد كنت أراقب هذه المنافسات منذ بدء انطلاقها، وأنا سعيد جداً لأنه تم تنظيمها الآن لتضم فئة وزني، لقد شاهدت الإصدارات السابقة من منافسة ملك البساط، واستمتعت بها كثيراً بالفعل، أنا أتطلع الآن لتقديم أفضل ما لديّ، وأتوجه بالشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على هذه الدعوة ومنحي فرصة المشاركة، وبدوره، قال نابيرو سوادا، أحد أفضل لاعبي الجيوجيتسو في اليابان: تتغير الأمور بسرعة كبيرة في الرياضة، ونرى أنه يتم ممارستها في جميع أنحاء العالم بطريقة تجارية واحترافية للغاية بفضل اتحاد الإمارات للجيوجيتسو، وسيكون شرفاً لي الفوز باللقب.

دعوة اللاعبينوتم تقديم الدعوات إلى اللاعبين وفقاً لإنجازاتهم السابقة وفوزهم بالميداليات الذهبية في أقوى البطولات العالمية ومنها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وأبوظبي غراند سلام، وتضم أسماء الأساطير كلاً من: كارلوس ألبرتو دا سيلفا الفائز ببطولة أبوظبي غراند سلام في ريو دي جانيرو 2018، وأبوظبي 2019، وجياني جريبو، الفائز ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين 2015 و 2017، وأبوظبي غراند سلام في لوس أنجليس 2018، وهياجو جورج، الفائز ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين 2016، وأبوظبي غراند سلام 6 مرات، وجواو غابرييل دي سوزا الحاصل على بطولة أبوظبي غراند سلام في لوس أنجليس 2018، وإسحاق دوديرلين، بطل اتحاد الإمارات الوطني للجوجيتسو في لوس أنجليس 2017، والفائز بالميدالية البرونزية في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين 2017، ونبهيرو سوادا بطل بطولة أبوظبي الكبرى في طوكيو 2018، وباولو مياو الفائز ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين 2018، ولقب أبوظبي غراند سلام 7 مرات، ويتواجد في المنافسة لويس فرناندو كوستا فييرا، وصيف أبوظبي غراند سلام في ريو دي جانيرو 2018، وتياجو برافو، وصيف أبوظبي غراند سلام في أبوظبي 2019، وجواو جونكالفيس، بطل أبوظبي غراند سلام في ريو دي جانيرو 2017.