نادي الشارقة يناقش خططه المستقبلية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ناقش مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عدداً من الموضوعات أبرزها الخطط المستقبلية للفرق الرياضية بالنادي، في الاجتماع الدوري للإدارة العليا بالنادي، وترأس الاجتماع سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن ما شهده النادي من إنجازات وتطوّر خلال الفترة السابقة، ما كان أن يتحقق إلا بتوجيهات ورؤية القيادة الحكيمة في الإمارة، وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والذي تضمن استعراض آخر المستجدات ومتابعة مستوى ومعدلات الأداء للشركات والإدارات التابعة للنادي، وكذلك الاطلاع على تقييم لموقف ونتائج الفرق الرياضية في جميع الألعاب، ومناقشة رسم الخطط المستقبلية على الصعيدين الإداري والفني، ومناقشة العديد من المقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل بألعاب النادي.