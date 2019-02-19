النصر والشارقة يقتربان من نصف نهائي دوري السلة

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم

قطع النصر والشارقة نصف الطريق للدور نصف النهائي لمسابقة دوري كرة السلة للرجال بالفوز على ضيفيهما الجزيرة وبني ياس في انطلاقة جولة الذهاب للدور ربع النهائي أول من أمس، حيث نجح النصر في الفوز على الجزيرة بنتيجة 92-82، واحتاج إلى حسم الفترتين الأولى والثالثة ومن ثم الرابعة بالنتائج 28-23 و25-24 و26-20، فيما اكتفى الجزيرة بنيل الأفضلية في الفترة الثانية 25-13، وأما الشارقة فحقق انتصاراً ساحقاً على بني ياس بنتيجة 115-67، بعد أن حسم الفترات الأربع بالنتائج 25-14 و31-12 و27-19 و32-22، ويحتاج الشارقة والنصر إلى الفوز في جولة الإياب غداً ليتأهلا سوياً للمربع الذهبي، بينما يتوقف أمل بني ياس والجزيرة على رد الخسارة الأولى وفرض مواجهة ثالثة وفاصلة حدد لها موعداً افتراضياً الخميس المقبل.