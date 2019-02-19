ختام بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت مسابقة الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة في النسخة السابعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، وسط مشاركة واسعة من أفضل الصقارين من داخل وخارج دولة الإمارات.وشهدت مسابقة الطيارة اللاسلكية مشاركة 100 صقر، ليرتفع عدد الصقور المشاركة في البطولة، قبل الختام الذي يشهد إقامة بطولات النخبة، إلى 2280 صقراً، بواقع 475 في منافسات الشيوخ، و1215 في منافسات العامة، و360 في منافسات المحليين، و130 في منافسات الخليجيين.

وتصدر فريق «F3-R» نهائي الطيارة اللاسلكية للشيوخ، بقيادة الصقار راشد الكندي، وبواسطة الصقر «GS-58» الذي حقق زمناً قدره 1:11:788 دقيقة.