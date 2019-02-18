الإمارات تكرم نائب رئيس الأولمبية الدولية

المصدر: Ⅶ دبي - علي شدهان

كرمت الإمارات ممثلة باتحاد الكاراتيه، إيغور أردنر نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك على هامش «بريميرليغ» دبي للكاراتيه الذي أسدل الستار على أحداثه المثيرة أمس في صالة نادي الوصل، وأقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 737 لاعباً ولاعبة من مختلف قارات العالم.

وقدم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، درع الاتحاد إلى نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، مثنيا على حضوره مباريات «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، واطلاعه على الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة، ووضع تصوره للعبة الكاراتيه، واستعداداتها للمشاركة الأولى لها في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

تنظيم باهر

وأبدى نائب رئيس الأولمبية الدولية، سعادته لما شاهده من تنظيم باهر، مشيدا باتخاذ التسامح شعارا وعنوانا للبطولة، لافتا إلى أن ذلك أضفى الكثير من الارتياح على المشاركين في البطولة، منوها إلى أنه تم خلال زيارته مناقشة إقامة جسور للتعاون بين الطرفين، مثنيا على مبادرة اتحاد الإمارات للكاراتيه بعمل ميدالية مخصصة لعام التسامح، وزعت على القيادات الرياضية ورؤساء اتحادات الدول المشاركة في البطولة، مشدداً على أنه سوف يحتفظ بالميدالية كذكرى لا تنسى.

نجاح بامتياز

ومن جانبه، شدد راشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، مدير البطولة على أن أبناء الإمارات حققوا نجاحا بامتياز وبشهادة جميع ضيوف الدولة المشاركين في البطولة، منوهاً بأن المستوى الفني للبطولة في هذا العام، مرتفع جداً نتيجة الميـــزة التي اختصت بها النسخة الحالية كونها مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ولرفع تصنيف اللاعبين والحكام.

إشادة

وأشاد آل علي بعمل جميع اللجان العاملة في البطولة، مشيراً إلى أن الجميع حرص على تقديم نموذج يحتذى به للعمل بروح الفريق الواحد في عام التسامح الذي نعتز به كثيراً، ونشعر بالفخر والاعتزاز بالصورة المشرفة التي قدمت تنظيماً رائعاً من كافة الوجوه.