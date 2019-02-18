الصين تتألق في مونديال «رماية أصحاب الهمم»

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي تواصلت لليوم الثاني على التوالي منافسات بطولة (التسامح) كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 وذلك على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف.

أقيمت أمس ثلاث مسابقات متنوعة في المسابقة الأولى البندقية 50 متراً ساكتون (ناري) ثلاثة أوضاع للسيدات فازت بالميدالية الذهبية البطلة كيو بنج ذاهانج من الصين محققةً مجموع نقاط 455,2 نقطة، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية البطلة إليك شليجر من ألمانيا بمجموع نقاط 453,3 نقطة، بينما جاءت البطلة الصينية زيا هونج باي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية محققةً مجموع نقاط 432 نقطة.

وفي المسابقة الثانية البندقية 10 أمتار ضغطاً هوائياً للرجال من الوضع وقوف فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية رادوسلاف مالينوفسكي من سلوفاكيا محققاً مجموع 248,6 نقطة.

وفي نفس المسابقة للفرق فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الصيني محققاً مجموع 1859,1 نقطة.