ختام «أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف»

المصدر: Ⅶ أبوظبي – البيان الرياضي

توّج الفرنسي ثيو دي رامكورت بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف 2019، والتي اختتمت منافساتها أول من أمس، ونظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على مدار يومين بالتعاون مع لجنة الكايت سيرف الإماراتي برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة من نجوم العالم في الكايت سيرف. واحتل المركز الثاني في منافسات فئة الرجال الفرنسي مازيلا اكسل، بينما جاء في المركز الثالث السلوفيني توني فوديسك.

وتوّجت الفرنسية فرانسيلي اليكسيا بلقب البطولة في فئة السيدات، وحلت في المركز الثاني البولندية ماجديلينا وإيسيوسكا، بينما جاءت في المركز الثالث مواطنتها جوليا داماسيويس.

وعلى صعيد فئة الصغار فاز البولندي جيكب جاكوليسكي بالمركز الأول في منافسات الأولاد، أما في فئة البنات سيطرت البولنديات على المراكز الثلاثة الأولى بعد أن خطفت ماجديلينا وإيسيوسكا المركز الأول، وثانية جوليا داماسيويس، وفي المركز الثالث جاءت نينا إرسيز. وتوّج الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة بحضور سعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى، ورينير دارنود مدير قسم الفعاليات في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.