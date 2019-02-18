فضية للهاشمي في البطولة العربية للبولينغ

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

فاز سيد الهاشمي لاعب منتخبنا للبولينغ بفضية الفردي في افتتاح البطولة العربية التاسعة لمنتخبات الرجال للبولينغ المقامة حالياً بالقاهرة وأحرز الذهبية المصري إسلام عيد، وأهدت البعثة الفوز للقيادة الرشيدة وتلقت تهنئة من محمد القبيسي رئيس اتحاد اللعبة عبر اتصال هاتفي، وتمنى خلاله التوفيق للمنتخب في منافسات البطولة، مثمناً دعم القيادة الرشيدة للرياضة، يشارك في البطولة 70 لاعباً ولاعبة من 7 دول عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، العراق ومصر.