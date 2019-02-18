دولية رأس الخيمة لمحترفي الجوجيتسو الجمعة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تنطلق منافسات بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وتستمر منافساتها على مدار يومين في الصالة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، بمشاركة كل الأندية والمراكز المنضوية تحت لواء الاتحاد، وتتيح البطولة للاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات المشاركة فيها، ليتنافسوا ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة بمختلف ألوان الأحزمة، باستثناء الحزام الأبيض، إذ أوضحت اللجنة الفنية بالاتحاد أن بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو هي أول بطولة ضمن البطولات التي أقامها الاتحاد التي لن تتضمن فئة الحزام الأبيض، وتتيح البطولة للاعبين فرصة الحصول على المزيد من النقاط التي سترفع تصنيفهم المعتمد من الاتحاد، والذي سيعزز فرص الوصول إلى منصة التتويج النهائية في ختام الموسم الرياضي الحالي، ويشهد اليوم الأول من البطولة منافسات اللاعبين (من دون بدلة) في جميع الفئات، فيما ستجرى في اليوم الثاني منافسات اللاعبين (بالبدلة) في جميع الفئات والأوزان، كما ستتوزع المنافسات على 5 أبسطة، وسيقوم على تحكيمها 10 حكام.

انتشار اللعبة

وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: هذه البطولة هي واحدة من أهم البطولات، إذ أنها تفتح للاعبين المتواجدين في الإمارات الشمالية مجالاً للمشاركة فيها وتعمل على توسيع حضور رياضة الجوجيتسو وبطولاتها على كل إمارات الدولة، وكذلك فإن هذه البطولة تلعب دوراً كبيراً في تعزيز قدرات الفرق واللاعبين في الإمارات، إذ أنها تتيح لهم فرصة منافسة المحترفين الدوليين باختلاف مستوياتهم، وتمكنهم من خوض البطولات المقبلة بثقة أكبر، والاتحاد يواصل جهوده لتعزيز استراتيجيته التي تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني رياضة الجوجيتسو لتصبح نهج حياة بين الأجيال بمختلف أعمارهم لينعكس ذلك على مكانة دولة الإمارات بمثابتها عاصمة لهذه الرياضة العالمية، وأشار البطران إلى أن الدعم الكريم الذي توليه القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعم والراعي الأول لرياضة الجوجيتسو، هو السبب في نجاح البطولات التي نظمها الاتحاد منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مؤكداً استمرار الاتحاد بالعمل على تطوير مهارات اللاعبين وتنمية مجتمع رياضة الجوجيتسو في الدولة وخارجها.

«بساط التسامح»

ستزين مبادرة «بساط التسامح» التي أطلقها الاتحاد مطلع العام الجاري، احتفاءً بعام التسامح، أرض إمارة رأس الخيمة للمرة الأولى، وسيكون ظهور «بساط التسامح» في بطولة رأس الخيمة هو الخامس على التوالي، منذ بداية العام الجاري، بعد إطلاقه في دولية الفجيرة، ثم بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، ثم بطولة كأس نائب رئيس الدولة، ومن بعدها بطولة التحدي، وصولاً إلى بطولة رأس الخيمة.