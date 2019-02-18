20 دولة تشارك في بطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر» 2019، عن تفاصيل البطولة التي تقام من 23 -27 فبراير الجاري، بنادي سكاي هوك آر سي بمنطقة الليسيلي طريق دبي العين، وتحظى برعاية ودعم كبيرين من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 70 طياراً، يمثلون 20 دولة، بينهم أبطال الإمارات، في أكبر تجمع لمثل هذه البطولات في العالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة في نادي «سكاي هوت آر سي»، وحضره نصر حموده النيادي رئيس اللجنة المنظمة، رئيس اتحاد الرياضات الجوية، وأحمد بن دميثان رئيس اللجنة الفنية، وطارق السعدي مدير البطولة، ومنصور البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة سند، الراعي الذهبي للبطولة، وسالم أكرم رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات، وتوجه نصر النيادي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته ودعمه المستمر واللا محدود للرياضات الجوية عامة، وللبطولة الحالية بشكل خاص، ما كان له أبلغ الأثر في إنجاح جميع البطولات، وأشار إلى أن كل من يمثلنا في هذه البطولة، هو سفير لدولتنا الغالية، وأن شيوخنا يحبون المركز الأول، وذكر أن جوائز البطولة تصل إلى 70 ألف دولار أمريكي، وسينال الفائز الأول في كل مسابقة 7.500 آلاف دولار، واختتم النيادي كلمته بالقول إن الألف ميل تبدأ بخطوة، وفي اعتقاده أن ما تحقق هو خطوات كثيرة وبعيدة، تثلج الصدور، وبعدها تابع الحضور مادة فيلمية تسجيلية، حول بطولات الطائرات اللاسلكية.