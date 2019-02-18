رأس الخيمة تواصل «نمشي معاً» دعماً للأولمبياد الخاص

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تقدّم كبار رموز الرياضة على مستوى الدولة فعالية «نمشي معاً» التي أقيمت على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الدولة، بتنظيم اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج التوعوية للأولمبياد الهادفة لنشر الوعي ودمج أصحاب الهمم، من خلال المشي جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع، تمهيداً لاستضافة الألعاب العالمية أبوظبي، والتي ستعقد في مارس 2019، كما شارك في الفعالية يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الامارات للجوجيتسو ومحمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم وعدد كبير من ممثلي الأندية الرياضية، وحشد من الرياضيين على مستوى الدولة وفئات مختلفة من المجتمع من زوار جبل جيس، وأكد المشاركون، أن مبادرة «نمشي معاً» تجسد كل المفاهيم التي تسعى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى ترسيخها داخل المجتمع الإماراتي، وتعكس الصورة الإيجابية للدولة في الخارج، ففي هذه المبادرة تتجلى ثقافة الإمارات وسياساتها العادلة والتي تساوي بين جمع أفراد المجتمع من دون تمييز.

كما تتجلى خططها في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية ومكوناً طبيعياً من النسيج الاجتماعي للوطن، واعتبروا أن الرياضة هي الطريقة الأمثل لجمع واستقطاب مختلف أفراد المجتمع وتعزيز التواصل بينها لما في الرياضة من قيم ومبادئ تركز على الاحترام والتنافس الشريف والانفتاح على الاختلاف في المهارات والطاقات، وثمّنوا جهود وزارة تنمية المجتمع في ترجمة رؤية الإمارات 2021 من خلال مبادراتها التي لا ترتكز فقط على التوعية وإشراك المجتمع في المبادرات المجتمعية.