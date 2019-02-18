«دولي الشارقة لقوى أصحاب الهمم» ينطلق اليوم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق اليوم، فعاليات النسخة التاسعة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لأصحاب الهمم، والذي ينظمه نادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة ويستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 244 لاعباً ولاعبةً يمثلون 29 دولة، ومن بينها الإمارات متمثلة في أندية أصحاب الهمم (أبوظبي - دبي - خورفكان - العين - نادي الثقة)، وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م بجانب منافسات الميدان (صولجان - قرص - الرمح - الجلة - الوثب العالي - الوثب الطويل - الوثب الثلاثي) وتشمل فئات الإعاقة الحركية، والبصرية، والذهنية، والشلل الدماغي، والبتر.

جاهزية

وتابع الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة استعدادات كافة اللجان للوقوف على آخر الترتيبات من أجل ظهور النسخة التاسعة للملتقى بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة حيث أكد ابن خادم أن اللجنة المنظمة تواجه تحدياً كبيراً بإقامة الملتقى بعد انتهاء بطولة الألعاب العالمية بيوم واحد ولكن كلنا ثقة بقدرات كوادرنا الفنية والتنظيمية على الخروج بالملتقى بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة وأضاف ابن خادم أن اللجنة المنظمة لن تألو جهداً في توفير عوامل النجاح لملتقى الشارقة الدولي وصولاً إلى الغاية المنشودة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية وتعد وجهة أساسية لأبطال العالم للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير، وبدوره، أكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة مدير البطولة الدور الكبير للمتطوعين في إنجاح تنظيم البطولة حيث تم تشكيل لجان من المتطوعين تشارك مع كافة اللجان المنظمة في البطولة مؤكداً جميع اللجان المختلفة أكملت كافة الاستعدادات حيث وصلت الترتيبات إلى ذروتها وأن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية مكتملة.

تحدٍ

يشارك فريق الإمارات بـ54 لاعباً ولاعبةً يمثلون أندية الدولة، وأعلن لاعبو الإمارات تحدي أبطال العالم المشاركين في البطولة حيث قال البطل الأولمبي محمد القايد أتطلع لتحقيق إنجاز جديد في البطولة التي لها مذاق خاص بالنسبة لي لأنها تقام في إمارة الشارقة وأسعى إلى إسعاد الجمهور الإماراتي كما أن البطولة بما تضم من أبطال العالم تعد تحدياً خاصاً لجميع لاعبي الإمارات.