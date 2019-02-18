شباب الأهلي بطل شتاء دوري رجال اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

حقق فريق شباب الأهلي، لقب بطل الشتاء للنصف الأول من بطولة الدوري العام للرجال لكرة اليد، بعد أن جمع 24 نقطة، مثلت العلامة الكاملة، من فوزه في جميع مبارياته بالدور الأول للبطولة، ويأتي خلفه وصيفاً فريق الشارقة، والذي اختتم مبارياته في ذهاب البطولة، أول من أمس، بالفوز على الوصل 26/‏22، في المباراة التي شهدتها صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، ليرفع الملك رصيده إلى 22 نقطة، ويحتل فريق الوصل المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويأتي النصر رابعاً برصيد 18 نقطة، والعين خامساً 16 نقطة، والجزيرة سادساً 14 نقطة، والظفرة سابعاً 12 نقطة، عقب فوزه على الوحدة بنتيجة 24/‏17، ليحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 10 نقاط، ويقبع بني ياس في المركز التاسع الأخير، برصيد 9 نقاط.