تقلبات في مقدمة دوري الطائرة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

شهد الدوري العام للكرة الطائرة رجال، تقلبات عديدة على مستوى ترتيب فرق المقدمة، مع نهاية الجولة الثانية عشرة، أول من أمس، حيث فاز الوصل على مضيفه الوحدة، وعجمان على الظفرة، بنتيجة واحدة 3-1، ونجح الجزيرة بعد «شد وجذب» مع شباب الأهلي، في اعتلاء قمة الترتيب، بعد فوزه 3-0 على مضيفه حتا الجمعة الماضي، في الوقت الذي خسر فيه شباب الأهلي 2-3 من ضيفه بني ياس، وفاز العين على مستضيفه النصر 3-0، وبهذه النتائج، اعتلى الجزيرة الترتيب، برصيد 30 نقطة، وصعد العين إلى المركز الثاني بـ 28 نقطة، متفوقاً بفارق نسبة الأشواط عن شباب الأهلي الثالث بالرصيد ذاته، ويأتي بني ياس رابعاً بـ 22 نقطة، وبفارق انتصار وحيد عن النصر، الذي تراجع إلى المركز الخامس، وحافظ الوصل على مركزه السادس بـ 21 نقطة، ويحل فريق حتا سابعاً برصيد 13 نقطة، وعجمان ثامناً 10 نقاط، والظفرة تاسعاً بـ 5 نقاط، والوحدة في المركز العاشر الأخير، بدون أي انتصار، وبنقطة واحدة فقط.