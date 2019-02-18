النصر يعرب عن استيائه من هيئة الرياضة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، عن عميق أسفه ودهشته من التجاهل غير المُبرر من الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة السلة، للاعتراض الرسمي الذي قدمته شركة النصر للألعاب الرياضية، والذي تطالب فيه بإلغاء التعميم الصادر من اتحاد السلة، والذي قضى بمنح الأندية فترة تسجيل استثنائية للاعبين الأجانب، الشيء الذي يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات والتعميمات التي أرسلها اتحاد اللعبة، والتي تحكم وتُحدد فترة تسجيل اللاعبين الأجانب في الموسم الرياضي 2018 /‏‏‏ 2019.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، مع المديرين التنفيذيين للنادي والشركات التابعة له، والمستشار القانوني ، ورؤساء الأقسام.