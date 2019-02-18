قبرص تستقبل اليوم «عالمية رماية السيدات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعود النسخة الثالثة من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، إلى الواجهة من جديد، حيث تطل الجولة الأولى لعام 2019، من مدينة لارنكا القبرصية، بالتزامن مع بطولة الجائزة الكبرى السنوية، التي تحظى بمشاركة عالمية من الجنسين، حيث من المقرر أن تنطلق اليوم بالتدريب الرسمي، ثم منافسات السيدات صباح غد، برماية الجولات الثلاث، بإجمالي 75 طبقاً لكل من الاسكيت والتراب معاً «سيدات وشابات»، وتستكمل بعد غد برماية جولتين، أي 50 طبقاً يوم الاثنين للسيدات فقط، ثم تتأهل أفضل ست راميات منهن للنهائيات. يشارك في النسخة الثالثة الحالية 114 رامية، منهن 60 رامية في رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» سيدات وشابات، فيما تشارك 54 رامية في رماية الأطباق من الحفرة «التراب».