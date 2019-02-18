الفجيرة بطل كأس رئيس الدولة للمصارعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة كأس رئيس الدولة للمصارعة للناشئين تحت 15 سنة، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة مدارس الأنصاري العالمية بالشارقة برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بمشاركة 10 فرق وزعت على مجموعتين، وجاء تتويج فريق الفجيرة بلقب البطولة الذهبي برصيد 67 نقطة، بحصوله على 6 ميداليات ذهبية في أوزان تحت 38-44-48-62-68-85 كجم، وفضيتين في وزن 52 -75كجم، ونال المركز الثاني فريق أكاديمية تيتان برصيد 50 نقطة برصيد ثلاث ذهبيات في أوزان 44-52-57 كجم، وفضية وزن 38 كجم. شارك في تتويج الفائزين محمد جاسم عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، وشعبان السيد مدرب المنتخب ومشرف البطولة.