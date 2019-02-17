المري: "صفر هفوات" في "بريميرليغ" دبي للكاراتيه

المصدر: دبي-علي شدهان

أعرب حسن طالب المري رئيس اللجنة الإعلامية لـ "بريميرليغ" دبي للكاراتيه المتواصلة حاليا في صالة نادي الوصل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من مختلف قارات العالم، عن قناعته التامة بأن البطولة لم تشهد حدوث خطأ واحد، بل "صفر هفوات" في أي مفصل من مفاصلها المتعددة.

وأوضح المري قائلا: استطيع أن اجزم بأن النسخة الحالية من "بريميرليغ" دبي للكاراتيه "صفر هفوات"، وأنا هنا لا أتحدث عن أخطاء، فهي غير موجودة أصلا، بل حتى مجرد هفوات، أبناء الإمارات ينظمون بطولة عالمية كبرى، ومن حقنا أن نفخر جميعا بفريق العمل في البطولة بقيادة اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وكل رؤساء وأعضاء اللجان العاملة الذين بذلوا جهودا جبارة من اجل بلوغ النجاح التنظيمي الباهر، علينا أن نعلم أن البطولة يشارك فيها أكثر من 1000 شخص، موزعين على لاعب ومدرب وإداري ورؤساء وفود، وقيادات رياضية مرموقة، وهو عدد كبير جدا يضاهي بل ربما يفوق عدد المشاركين في بطولات العالم.

وأضاف المري قائلا: طوال أيام البطولة، لمست ارتياحا وشعورا عاليا بالسعادة من جميع الوفود المشاركة في "بريميرليغ" دبي للكاراتيه، وأثنى الجميع على التنظيم الباهر، والحفاوة الإماراتية الأصيلة، الجميع يفخر بأنه يتواجد في الإمارات، ارض التسامح والمحبة والرقي الحضاري، وأستطيع أن اجزم بأن أبناء الإمارات قد حققوا النجاح المنشود وبأعلى درجات الإبهار.

وأشاد المري بدور الإعلام الرياضي الإماراتي بكافة مسمياته، وإسهامه الفاعل في رسم خارطة النجاح التام للبطولة من كافة الأوجه، موجها الشكر والتقدير إلى جميع وسائل الإعلام الرياضي الإماراتي الذي واكب كل صغيرة وكبيرة في "بريميرليغ" دبي وقدمها للعالم بأجمل شكل وأبهى صورة.