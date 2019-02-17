التسامح شعار «بريميرليغ» دبي للكاراتيه

المصدر: Ⅶ دبي ـ علي شدهان

اتخذت اللجنة العليا المنظمة من «التسامح» شعاراً لـ«بريميرليغ» دبي للكاراتيه المقام في ربوع الإمارات برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه في صالة نادي الوصل، وبإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 737 لاعباً ولاعبة من مختلف قارات العالم، ويسدل الستار على أحداثه المثيرة اليوم بإقامة نهائيات مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه».

تتويج الضيوف

وكشف اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، النقاب عن أن «التسامح» سيكون شعاراً للنسخة الحالية من «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، تزامناً مع الشعار الذي أطلقته القيادة الرشيدة على 2019 باعتباره عاماً للتسامح، تعميقاً لقيم الحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة، لافتاً إلى أن اللجنة العليا المنظمة للحدث العالمي الكبير، حرصت أمس على تتويج ضيوف الدولة من رؤساء اتحادات الدول المشاركة في البطولة، بميدالية عام التسامح إيذاناً باتخاذ التسامح شعاراً لـ«بريميرليغ» دبي للكاراتيه/ وذلك بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، ونائبة اللواء «م» الرزوقي.

عالم مصغر

وعبر سبينوس عن بالغ سعادته باتخاذ «التسامح» شعاراً لـ«بريميرليغ» دبي للكاراتيه، مشدداً على أنه دائماً ما يشعر بالسعادة عند كل زيادة يقوم بها إلى الدولة، مشدداً على أن الإمارات باتت فعلاً عالماً مصغراً يعيش كل أفراده بحب وانسجام، مثنياً على دور اللواء «م» الرزوقي في طرح الأفكار الجميلة، وجهوده مع فريق عمله المحترف من أجل إنجاح البطولة بشكل باهر.

وأبدى سبينوس ثقته العالية في مقدرة اتحاد الإمارات للكاراتيه على تنظيم باهر لبطولة العالم 2020 في دبي، مشيراً إلى أنه لمس فكراً حضارياً متقدماً ونهجاً راقياً في أسلوب تعامل أبناء الإمارات في كل الأحداث والمناسبات الرياضية التي شهدها، منوهاً إلى أن الكاراتيه أحد أبرز الرياضات التي بمقدورها الإسهام وبقوة في إشاعة المحبة والتسامح بين الناس.

خروج النصر

وعلى صعيد النتائج، خرج النصر ممثل «كاراتيه الإمارات» من البطولة بعد خسارة لاعبه علي الصاوي في فردي «كوميتيه» تحت 67 كغم في التصفيات التمهيدية، فيما تلعب اليوم الإسبانية ساندرا سانشيز واليابانية كيو شيميزو نهائي فردي «كاتا» السيدات، ويخوض جماعي سيدات إيران وإيطاليا النهائي، بينما تأهل لنهائي فردي رجال «كاتا» الياباني ريو كيونا والإسباني داميان كوانترو، ونهائي الجماعي بين الكويت وتركيا.

وفي وزن تحت 50 كغم سيدات، وصلت الأوكرانية كاترينا كريفا للنهائي، لتقابل التركية سيراب اوزسليكن وتتنافس على المركز الثالث المصرية ريم سلامة والألمانية هبريش والفرنسية صوفيا بودربان والفلبينية جنا تسوكي، وفي وزن تحت 55 كغم سيدات، تأهلت الصينية تايبيه ين تزو للنهائي، لتقابل الأوكرانية انزهيليكا، وتتنافس على المركز الثالث الإيرانية ترافات خاكسار والبرازيلية فاليريا كاميزاكي والإيرانية فاطمة تشالاكي والمصرية سلمى الشافي.

تحت 60

وفي وزن تحت 60 كغم رجال، تأهل الياباني ينوسوك مينامي للنهائي لمقابلة الكازاخستاني درخان اسديلوف، ويتنافس على المركز الثالث الكازاخستاني قيصر البيسبي والإيطالي انجلو سيرزسينزو والإيراني مجيد حسن ندلامي والتركي ايراي سمادان، وفي في وزن تحت 67 كغم رجال، تأهل الفرنسي داكوستا للنهائي، لمقابلة الكازاخستاني ديدار اميرالي، ويتنافس على المركز الثالث الإيراني أمير فاشتالي والنمساوي ستيفان بوكورني والسعودي فهد الخثعمي والإيراني هامون بور.

75

تأهل الإيطالي بوزا لويجي في وزن تحت 75 كغم رجال، إلى النهائي، لمواجهة الإيراني بهمان اصغري، ويتنافس على المركز الثالث الإيراني أصغر علي والأمريكي توماس سكوت والفرنسي لوجان داكوستا والأذربيجاني رافاييل اجاييف.