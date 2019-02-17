الجزيرة يعتلي صدارة الطائرة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

صعد الجزيرة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للرجال، بعد فوزه 3-0 على مستضيفه حتا أول من أمس، ضمن الجولة الثانية عشرة للمسابقة، في الوقت الذي خسر فيه شباب الأهلي 2-3 من ضيفه بني ياس، وفاز العين على مستضيفه النصر 3-0. حسم الجزيرة أشواط مباراته مع حتا 25-22 و25-18 و25-21، ليرفع رصيده إلى 10 انتصارات و30 نقطة، ويعتلي قمة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد حتا عند 4 انتصارات و13 نقطة، وبقي في المركز السابع.

في حين، خسر شباب الأهلي من بني ياس، بنتيجة أشواط 25-19 و19-25 و25-20 و21-25 و11-15، ليحصل شباب الأهلي على نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 28 نقطة، وتوقف عند 9 انتصارات، ليتراجع إلى المركز الثالث.

مركز ثانٍ

وصعد العين إلى المركز الثاني، بفوزه على النصر بنتيجة أشواط 25-17 و25-17 و27-25، ليحقق العين الانتصار العاشر ويجمع 28 نقطة، وتراجع النصر إلى المركز الخامس، بعد توقف انتصاراته عن 7 مباريات، ورصيده عند 22 نقطة، وصعد بني ياس إلى المركز الرابع، بفارق انتصار وحيد عن «العميد»، بعدما حصل على نقطتين من مباراته مع شباب الأهلي. يذكر أن ترتيب الفرق يعتمد أولاً على عدد مرات الفوز حسب اللائحة الجديدة للاتحاد الدولي، وفي حالة التساوي، يتم اللجوء إلى النقاط، ثم إلى فارق نسبة الأشواط، ففارق نسبة نقاط الأشواط.