ربع نهائي مثير في دوري السلة

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

تبدأ اليوم مرحلة الإقصائيات في مسابقة الدوري العام لكرة السلة، بانطلاقة الدور ربع النهائي بمباراتي النصر مع الجزيرة في صالة نادي النصر في السابعة مساءً، وتجمع المباراة الثانية الشارقة مع بني ياس في الشارقة، في السابعة والنصف مساءً، وتقام غداً مباراتا الوصل مع البطائح بصالة الوصل في زعبيل، وشباب الأهلي - دبي مع الظفرة في دبي على أن تقام جولة الإياب بين الجزيرة والنصر بالجزيرة في أبوظبي، والبطائح مع الوصل الأربعاء المقبل، وفي اليوم التالي تقام مباراتا العودة بين بني ياس والشارقة في بني ياس، والظفرة مع شباب الأهلي - دبي على صالة المعمورة.

ترتيب عام

وجاءت هذه المباريات بناءً على الترتيب العام لكل فريق بالمسابقة، حيث تأهل للدور الثاني من الـ 10 فرق المشاركة بالدوري أول 8 فرق، ولم يتأهل فريقا الوحدة والعين لهذه المرحلة، وستقام بينهما جولة لتحديد المركزين التاسع والعاشر.

وتصدر النصر الترتيب العام بعد نهاية الدورين الأول والثاني من المسابقة برصيد 34 نقطة، قبل الوصول إلى مرحلة «بست أوف ثري»، من خلال الفوز في 16 مباراة من 18 بالمسابقة وخسر في مباراتين، والرصيد نفسه من النقاط لفريق شباب الأهلي - دبي، ولكن فارق الأهداف كان من نصيب النصر.

المركز الثالث

وجاء في المركز الثالث الشارقة برصيد 32 نقطة بعد الفوز في 14 مباراة وخسر 4 مباريات، وهو رصيد الوصل نفسه، ولكن فارق الأهداف كان في مصلحة الشارقة، وحل في المركز الخامس البطائح الذي يعد أكبر مفاجآت الموسم، كونه أحدث الفرق التي تم تشكيلها هذا الموسم، ونجح في أن يؤكد براعته وقوته بين الكبار، وذلك برصيد 28 نقطة من خلال الفوز 10 مباريات والخسارة في 8 مباريات.

وحل في المركز السادس بني ياس برصيد 24 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة 12 مباراة، يليه الظفرة بالرصيد نفسه، وكان التفوق في صالح السماوي في فارق الأهداف. وحل في المركز الثامن الجزيرة برصيد 23 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والخسارة 13 مباراة، وجاء الوحدة في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والخسارة 15 مباراة، وحل نادي العين في المركز الأخير دون أي فوز.

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في حال التعادل بين الفرق ذهاباً وإياباً، فقد حددت اللجنة موعد المباراة الثالثة الفاصلة يومي 24 و25 من الشهر الجاري.