المرزوقي بطل استعراض الـ«فلاي بورد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت مساء أول من أمس منافسات وتحدي الجولة الثانية من بطولة الإمارات للفلاي بورد والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، وحقق المركز الأول ولقب الاستعراض المتسابق الإماراتي الواعد مانع حبيب المرزوقي في حين حل ثانياً الإماراتي سعود الحمادي وثالثاً الإماراتي علي بن ثالث الحميري في أحد أكثر الأيام إثارة وتفوقاً من الناحية الفنية والجماهيرية.

ورسم كافة المتسابقين المشاركين في الحدث لوحة جميلة من الاستعراض بألواح الفلاي بورد على كاسر الأمواج لكي يقدموا للجمهور الحاضر متعة بلا حدود وإثارة قوية بالحركات التي يقومون بأدائها، وشهدت هذه الجولة حدثاً فريداً بمشاركة وحضور المتسابق المغربي ياسين الفضل كي تكون أول نسخة تشهد مشاركة دولية في المنافسة التي أصبحت بطولة ثابتة عبر أجندة النادي البحري في الموسم، كما قدم المتسابق مانع المرزوقي استعراضاً خاصاً ومميزاً في الختام أضاف أجواء مبهجة على كل الحضور في المسابقة، ليكون الختام مع تتويج الفائزين حيث قام بتكريم الأوائل سالم الرميثي مدير نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والدكتور محمد حمدي ممثل مستشفى السلامة وناصر الظاهري مشرف عام السباق.