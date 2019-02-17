220 رامياً يحلمون ببلوغ منصات التتويج

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

انطلقت أمس على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف مدينة العين منافسات بطولة (التسامح)، كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 التي تقام للعام الرابع على التوالي بمدينة العين تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، انطلقت صباح أمس، وتستمر حتى 24 فبراير الحالي.

وأكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، أن توالى الإنجازات على أرض الإمارات، أرض زايد الخير، يأتي بفضل من الله، ثم بدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة.

وقال سموّه في كلمة ترحيبية، وجهها إلى المشاركين في منافسات بطولة (التسامح)، كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019: إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا، احتضان مدينة العين للعام الرابع على التوالي، منافسات البطولة، الأمر الذي يثبت ويؤكد مدى ما تحقق ويتواصل من نجاحات لرياضة أصحاب الهمم في الدولة.

يشارك في منافسات البطولة التي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض الدولة، وللمرة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 440 مشاركاً، منهم 220 لاعباً ولاعبة يرافقهم مدربوهم ورؤساء الوفود، والذين تخطى عددهم 220 مشاركاً، يمثلون47 دولة من مختلف قارات العالم.

يتنافس الأبطال في 27 مسابقة، منها للرجال والسيدات، تتنوع بين المسدس والبندقية ناري وضغط الهواء لمسافات وأوضاع مختلفة، إضافة إلى فئة رماية الأطباق، وتؤهل الأرقام المسجلة بالمنافسات أصحابها للمشاركة في دولة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وتخضع المنافسات للتحكيم ورقابة الاتحاد الدولي لرماية المعاقين، للإشراف على سير البطولة ونتائجها.

منافسات اليوم الأول

أقيمت أمس مسابقتان، الأولى البندقية 10 أمتار ضغط هواء مختلط فردي وفرق، والثانية مسابقة المسدس 25 متراً ساكتون (ناري) مختلط فردي وفرق، ومن خلال المسابقة الأولى، تأهل بطلنا الأوليمبي عبد الله سلطان العرياني للمشاركة في بارالمبية طوكيو 2020، رغم أنه جاء خامساً في الترتيب النهائي، محققاً 188,8 نقطة.

وفي مسابقة الفرق، تمكن الفرق الصيني من اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل منتخبنا الوطني في المركز الرابع.

وفي المسابقة الثانية المسدس 25 متراً فردي مختلط، تمكن البطل الصيني هوانغ زونغ من اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي مسابقة الفرق لتلك المسابقة، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، الفريق الصيني.

وقام محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، يرافقه سعيد محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، بتتويج الفائزين بالميداليات، وهنأ الفائزين على وصولهم لمنصات التتويج، وذلك في ظل المنافسة الشرسة بين جميع الرماة، وارتفاع مستوى البطولة، التي تشهد مشاركة قياسية من كل الدول المتقدمة في اللعبة على مستوى العالم.