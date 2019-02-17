18 ميدالية إماراتية في اليوم الأخير لـ«عالمية أصحاب الهمم»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

حصد أبطال الإمارات 18 ميدالية ملونة في اليوم الختامي لدورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم «ذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019»، التي استضافتها الشارقة واختتمت أمس، حيث تألقت ألعاب القوى الإماراتية حاصدة 13 ميدالية في اليوم الأخير وواصلوا مطاردة الجزائر المتصدر لمنافسات «أم الألعاب»، كما حصد أبطالنا 5 ميداليات أخرى ملونة في السباحة وتنس الطاولة.

حصاد

وواصل المنتخب الجزائري تصدره لمنافسات ألعاب القوى بإحرازه 19 ميدالية «12 ذهبية و5 فضيات وبرونزيتان»، فيما واصل منتخب الإمارات مطاردته للقمة برصيد إجمالي 33 ميدالية ملونة منها تسع ذهبيات و13 فضية و11 برونزية «6 في اليوم الأول و14 في اليوم الثاني و13 في اليوم الأخير».

وفي سباق 400 م تحت 20 سنة كراسي متحركة فاز بالذهبية الإماراتي أحمد ناواد، ونال الفضية عبدالعزيز الكندي، وفي سباق 400 م للرجال كراسي متحركة فاز بالذهبية بطلنا محمد الحمادي، وفي مسابقة قذف القرص كرسي للرجال أحرز الفضية الإماراتي «عبدالله الضنحاني»، تلاه بالبرونزية بطلنا «جمعة سعد الطنيجي».

وبقذف القرص كراسي للرجال أيضاً أحرز الإماراتي أحمد الحوسني البرونزية، وبالمثل حصد أحمد النقبي البرونزية، وبقذف القرص للشباب تحت 20 سنة للسيدات فازت بالذهبية بنت الإمارات شيخة سلطان وتلتها بطلتنا شمة سلطان لتحرز الفضية، وفي دفع الجلة للرجال فاز بطلنا محمود الكعبي بفضية مسافة 11,49 م، ولاعبنا «يحيى البلوشي» ببرونزية الوثب 1500 متر.

في القمة

وفي دفع الجلة كراسي للسيدات اكتست منصة التتويج بعلم الإمارات، حيث فازت بالذهبية «إنصاف النعيمي» والفضية «ثريا الزعابي» والبرونزية «سعاد الحماد». وفي دفع الجلة للسيدات أيضاً أحرزت بطلتنا «مريم مطروشي» البرونزية.

ميداليات إماراتية

ولم تقتصر الميداليات الإماراتية على ألعاب القوى فقط، حيث في السباحة حصد سباحنا سعيد المهري الميدالية الذهبية، وتقلد سعيد أحمد الفضية، وثاني الشحي ميدالية برونزية، كما حصد أبطالنا برونزيتين في تنس الطاولة عن طريق يوسف راشد الكعبي ومحمد جعفر.