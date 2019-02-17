المهرجان الختامي للهجن «الوثبة 2019» ينطلق الأربعاء

المصدر: أبوظبي -البيان الرياضي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق يوم الأربعاء المقبل، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2019»، والذي يستمر حتى الثاني من مارس المقبل، تتنافس خلاله المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، لحصد الناموس ونيل أغلى الرموز.

ويمثل «ختامي الوثبة»، حدثاً مهماً في عالم سباقات الهجن، حيث بات مقصداً لجميع الملاك القادمين من دول الخليج، وذلك للأهمية التاريخية التي يمثلها ميدان الوثبة، وفي ظل الدعم اللا محدود من القياد الرشيدة للرياضات التراثية، حيث وضع المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حجر الأساس لها، من خلال دعم سباقاتها بأغلى الجوائز، والمحافظة على السلالات المحلية.

ويشارك في المهرجان هذا العام، أكثر من 15 ألف مطية، تركض على مدار 320 شوطاً. وخصصت اللجنة المنظمة، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، جوائز نقدية قيمة للفائزين في كل الأشواط، إذ تعد جوائز المهرجان الأعلى في ختاميات الهجن.

وستكون بداية المنافسات مع سن الحقايق على مدار يومين، وعبر 70 شوطاً، منها 30 شوطاً في اليوم الأول للمهرجان، و40 في اليوم الثاني لهجن الجماعة، وفي اليوم الثالث، ستنطلق تحديات المطايا مع سن اللقايا عبر 42 شوطاً. ويختتم المهرجان فعالياته يوم 2 مارس المقبل، بمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ.